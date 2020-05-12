Олейник получил шестимесячное отстранение от боев по медицинским показателям

Единственный российский участник турнира UFC 249 Алексей Олейник отстранен от выступлений на 180 дней по медицинским показателям, сообщает MMA Junkie.

В рамках турнира 42-летний тяжеловес раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума. Соперник россиянина также получил отстранение на 180 дней.

После этой победы Олейник поднялся в обновленном рейтинге UFC среди тяжеловесов и теперь занимает 10-е место.