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Олейник получил шестимесячное отстранение от боев по медицинским показателям

13:20
Алексей Олейник. Фото USA Today Sports
Алексей Олейник. Фото USA Today Sports
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Единственный российский участник турнира UFC 249 Алексей Олейник отстранен от выступлений на 180 дней по медицинским показателям, сообщает MMA Junkie.

В рамках турнира 42-летний тяжеловес раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума. Соперник россиянина также получил отстранение на 180 дней.

После этой победы Олейник поднялся в обновленном рейтинге UFC среди тяжеловесов и теперь занимает 10-е место.

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