Бразильский боец MMA Роналду Соуза прокомментировал положительный тест на коронавирус.

Соуза должен был принять участие в турнире UFC 249. В раннем предварительном карде у него был запланирован поединок с американцем Юрайя Холлом.

— Мне было очень грустно, что я не смог драться на UFC 249, — написал Соуза в Instagram. — Я хочу, чтобы вы знали — как только я вылечусь, я надеюсь перенести бой с Холлом, чтобы показать, на что я способен. Я благодарю мою команду, моего оппонента за слова поддержки и UFC за всю заботу.

Спасибо всем за добрые сообщения, которые я получил за последние несколько дней. В предстоящие недели я буду уединен со своей семьей и тренерами и сосредоточен на нашем здоровье, поэтому я скоро смогу вернуться.