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В рейтингах UFC изменения. Олейник поднялся на две позиции в тяжелом весе, Махачев на одну позицию в легком весе

13:09
Ислам Махачев. Фото AFP
Ислам Махачев. Фото AFP
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UFC опубликовал обновленный рейтинг бойцов промоушена. Американский боец Тони Фергюсон, который проиграл Джастину Гэтжи на турнире UFC 249, потерял три места в сводном рейтинге вне зависимости от весовой категории и опустился на 13-ю строчку. Гэтжи, который ранее не присутствовал в рейтинге, теперь занимает 11-е место.

Возглавляют список, как и прежде, Джон Джонс, Хабиб Нурмагомедов и Генри Сехудо, обладатели поясов в полутяжелой, легкой и легчайшей категориях соответственно.

Российский тяжеловес Алексей Олейник поднялся на две строчки в своем дивизионе и занимает 10-е место.

Еще один россиянин — Ислам Махачев — занимает 13-е место в рейтинге легковесов, прибавив одну позицию.

UFC 249: расписание турнира, все бои, анонсы и обзоры поединков, трансляции

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