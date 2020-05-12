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Тактаров назвал справедливой победу Олейника над Вердумом

07:15
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Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров в интервью «Известиям» оценил победу Алексея Олейника над Фабрисиу Вердумом на UFC 249. По его мнению, у россиянина было больше желания.

— Алексей Олейник победил Фабрисиу Вердума, несмотря на то что в этом мало кто верил. Как вы оцениваете такой исход поединка?

— Что значит мало, кто верил? Я это говорил до боя. Был уверен, что Алексей победит, просто потому, что он больше хотел. Схватка получилась равной, но желание у Олейника было больше, и судьи это оценили. Хотя оба бойца уже достаточно медленные. Взрослые ребята, видно, что уже тяжело двигаются, когда устают. Исход считаю справедливым.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1009847/sevastian-terletckii/ian-razobral-sekhudo-na-molekuly

UFC 249: расписание турнира, все бои, анонсы и обзоры поединков, трансляции

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