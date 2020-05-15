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Бой Гэтжи — Фергюсон в России посмотрели почти четыре миллиона человек

12:31
Джастин Гэтжи (справа) победил Тони Фергюсона. Фото USA Today Sports
Джастин Гэтжи (справа) победил Тони Фергюсона. Фото USA Today Sports
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В бою за временный титул чемпиона UFC в легком весе американец Джастин Гэтжи победил соотечественника Тони Фергюсона.

По данным Mediascope, трансляцию боя на канале РЕН ТВ 10 мая посмотрели в России почти 3,8 миллиона человек. Доля турнира по России оставила 9,9 процента, по Москве — 10. Кроме того, турнир на РЕН ТВ посмотрела без малого четверть российских мужчин в возрасте 25-54 — доля в этой аудитории составила более 23 процентов.

UFC 249: расписание турнира, все бои, анонсы и обзоры поединков, трансляции

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