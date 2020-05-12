Алексей Олейник опроверг информацию о полугодичном отстранении от боев

Российский боец UFC Алексей Олейник опроверг информацию о том, что боксерская комиссия штата Флорида отстранила его от участия в боях на 180 дней по медицинским показаниям.

— Впервые слышу об этом. У меня стандартное отстранение — 45 дней из-за сечки, — сказал Олейник «СЭ».

В ночь на 10 мая Олейник победил раздельным решением судей бразильца Фабрисиу Вердума на шоу UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США).

На счету 42-летнего тяжеловеса 59 побед, 13 поражений и 1 ничья в ММА. Он выступает с 1996 года. Олейник — единственный боец в истории ММА, который побеждал в четырех десятилетиях. (Илья Андреев)