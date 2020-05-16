Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Вердум не уверен, что получит новый контракт в UFC

15:33

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисиу Вердум после поражения от Алексея Олейника признался, что не уверен в своем будущем, поскольку по контракту с UFC у него остался всего один бой.

— Я вернусь и сделаю все необходимое, чтобы показать, что у меня еще остался порох в порохоаницах, — цитирует Вердума MMA Fighting. — По контракту с UFC у меня остался один бой. Я не знаю, заключат ли они со мной новую сделку или же мне придется переходить в другой промоушен. Многое может произойти.

Когда ты проигрываешь, это меняет в твоей жизни много вещей. Я занимаюсь этим видом спорта в течение многих лет. Я обожаю это делать, но бойцам приходится о многом думать. Например, следует ли выступать дальше или лучше остановиться и наслаждаться временем с родными.

42-летний бразилец одержал 23 победы за карьеру при 8 поражениях.

Ставки на самые жаркие схватки турниров UFC на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир