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Олейник объяснил, зачем лежал между раундами на полу и закидывал ноги на табуретку

12:59
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Российский боец UFC Алексей Олейник рассказал, зачем в паузах между раундами в поединке UFC 249 против Фабрисиу Вердума лежал на полу, положив ноги на табуретку.

— Я это делал не для тех людей, кто планировал смаковать, — сказал Олейник в эфире телеканала «Россия 24». — Правилами это не запрещено: можно сидеть, стоять или лежать. Поднял ноги на табуретку, чтобы кровь с них оттекла. Когда ты лежишь, на легкие и диафрагму нет никакой нагрузки. Я попробовал такое неделю-две на тренировках. Не удивлюсь, если скоро мы увидим других бойцов, которые будут отдыхать таким образом.

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