«Рад, что твой папа идет на поправку». Фергюсон поблагодарил Хабиба за поддержку
Тони Фергюсон поблагодарил за слова поддержки чемпиона легкого дивизиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который отметил его после поражения от Джастина Гэтжи в главном бою турнира UFC 249.
— Уважение. Но ты все еще должен мне 20 отжиманий. Рад, что твой папа идет на поправку. Вскоре увидимся, парень. Продолжай готовиться к настоящему финалу, — написал Тони Фергюсон в Instagram.
Напомним, что в Фергюсон потерпел поражение, проиграв техническим нокаутом в пятом раунде Гэтжи и лишившись права на бой с действующим чемпионом. После поединка Фергюсону был диагностирован перелом орбитальной кости, однако, травма не потребовала хирургического вмешательства.
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