РЕН ТВ: UFC 249 и Fight Night 171 посмотрели почти 6 миллионов россиян

С 10 по 17 мая РЕН ТВ провел прямые трансляции турниров UFC 249, UFC Fight Night 171, UFC Fight Night 172.

По данным Mediascope, 17 мая турнир UFC Fight Night 172, в главном бою которого Алистар Оверим нокаутировал Уолта Харриса, принес РЕН ТВ первое место среди всех телеканалов в данном временном слоте в целевой аудитории 25-54 с долей в 10,6% - а в отдельные минуты турнира доля превышала 15%.

14 мая UFC Fight Night 171, главным событием которого стал бой между американцем Энтони Смитом и бразильцем Гловером Тейшейрой, также привлек внимание телезрителей — по всей стране его посмотрели почти 2 миллиона человек, несмотря на ранее начало в 5 утра.

Самым популярным ожидаемо стал турнир UFC 249, где в главном бою за временный пояс легкого веса Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона. Турнир посмотрели 3,8 миллиона человек по всей стране, в том числе почти четверть российских мужчин в возрасте 25-54 — доля в этой аудитории составила более 23%.