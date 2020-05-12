Фергюсон по медицинским показателям отстранен как минимум на 60 дней

Американский боец Тони Фергюсон по медицинским показателям отстранен от выступлений как минимум на 60 дней, сообщает MMA Junkie.

На турнире UFC 249 36-летний Фергюсон в главном бою вечера потерпел поражение техническим нокаутом от 31-летнего соотечественника Джастина Гэтжи. Проигравший был доставлен в больницу, где у него выявили перелом орбитальной кости в области глазницы.

Гэтжи, благодаря победе завоевавший временный чемпионский пояс в легком весе, не получил медицинских ограничений.