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Фергюсон по медицинским показателям отстранен как минимум на 60 дней

13:16
9 мая. Джексонвилль. Джастин Гэтжи (справа) победил Тони Фергюсона. Фото USA Today Sports
9 мая. Джексонвилль. Джастин Гэтжи (справа) победил Тони Фергюсона. Фото USA Today Sports
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Американский боец Тони Фергюсон по медицинским показателям отстранен от выступлений как минимум на 60 дней, сообщает MMA Junkie.

На турнире UFC 249 36-летний Фергюсон в главном бою вечера потерпел поражение техническим нокаутом от 31-летнего соотечественника Джастина Гэтжи. Проигравший был доставлен в больницу, где у него выявили перелом орбитальной кости в области глазницы.

Гэтжи, благодаря победе завоевавший временный чемпионский пояс в легком весе, не получил медицинских ограничений.

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