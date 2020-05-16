Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Уайт пока не выслал Хабибу контракт на бой с Гэтжи

11:04
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram.
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram.
Теги:

Президент UFC Дана Уайт заявил, что не высылал чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову контракт на бой с Джастином Гэтжи. Он объяснил свое решение ситуацией с отцом российского спортсмена.

— Я общался с Хабибом после того, как узнал, что случилось с его отцом, — приводит слова Уайта MMA Fighting. — Понятно, что он сейчас опустошен. Это тяжелая ситуация. Я уже собирался высылать ему контракт на бой с Гэтжи, но из-за болезни Абдулманапа пока этого не делал. Хабиб же подтвердил, что будет готов к поединку в сентябре.

Гэтжи одержал победу над Тони Фергюсоном на турнире UFC 249 и завоевал пояс временного чемпиона в легком весе, а также получил право встретиться с Нурмагомедовым в свое следующем поединке.

Ставки на самые жаркие схватки турниров UFC на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир