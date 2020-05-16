Уайт пока не выслал Хабибу контракт на бой с Гэтжи

Президент UFC Дана Уайт заявил, что не высылал чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову контракт на бой с Джастином Гэтжи. Он объяснил свое решение ситуацией с отцом российского спортсмена.

— Я общался с Хабибом после того, как узнал, что случилось с его отцом, — приводит слова Уайта MMA Fighting. — Понятно, что он сейчас опустошен. Это тяжелая ситуация. Я уже собирался высылать ему контракт на бой с Гэтжи, но из-за болезни Абдулманапа пока этого не делал. Хабиб же подтвердил, что будет готов к поединку в сентябре.

Гэтжи одержал победу над Тони Фергюсоном на турнире UFC 249 и завоевал пояс временного чемпиона в легком весе, а также получил право встретиться с Нурмагомедовым в свое следующем поединке.

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