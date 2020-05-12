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Фергюсон получил 500 тысяч долларов за UFC 249, Гэтжи — 350 тысяч

07:06

Обозреватель ММА Джед Гудман опубликовал в Twitter гонорары бойцов за участие в турнире UFC 249. В центральном поединке Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом. Однако гонорар проигравшего бойца составил 500 тысяч долларов, а победителя — 350 тысяч. Суммы указаны без учета бонусов.

Россиянин Алексей Олейник, победивший Фабрисиу Вердума, получил за участие в турнире 160 тысяч, а его соперник — 100 тысяч.

UFC 249: расписание турнира, все бои, анонсы и обзоры поединков, трансляции

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