Обозреватель ММА Джед Гудман опубликовал в Twitter гонорары бойцов за участие в турнире UFC 249. В центральном поединке Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом. Однако гонорар проигравшего бойца составил 500 тысяч долларов, а победителя — 350 тысяч. Суммы указаны без учета бонусов.

Россиянин Алексей Олейник, победивший Фабрисиу Вердума, получил за участие в турнире 160 тысяч, а его соперник — 100 тысяч.