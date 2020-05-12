Стали известны гонорары участников турнира UFC 249, который прошел в ночь с 9 на 10 мая в американском Джексонвилле, сообщил в Twitter журналист Джед Гудман.

Американский боец Тони Фергюсон заработал 500 тысяч, несмотря на поражения в главном бою вечера. Новый обладатель пояса временного чемпиона UFC в легком Джастин Гэтжи получил 350 тысяч.

Генри Сехудо, который в соглавном бою вечера победил Доминика Круза, получил 350 тысяч, а его оппонент — 300 тысяч.

Россиянин Алексей Олейник, одержавший победу над Фабрисиу Вердумом раздельным решением судей, получил 160 тысяч долларов, его оппонент — 100 тысяч.