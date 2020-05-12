UFC 249 собрал 700 тысяч платных трансляций

Американский промоушен UFC заработать заработал внушительную сумму на продаже подписок на трансляцию турнира UFC 249. Турнир собрал 700 тысяч платных подписок, сообщает в Twitter продюсер Джеж Гудман.

Этот результат все равно не сможет опередить результат, показанный в 2018 году при продаже подписок на поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Тогда организаторам удалось собрать свыше 155 миллионов долларов. Это был самый продаваемый бой в истории UFC. Тогда организаторы продали 2,5 миллиона PPV.