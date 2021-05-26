Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боксерского боя между Флойдом Мейвезером и видеоблогером Логаном Полом. Поединок состоится 6 июня в Майами.

44-летний Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году с рекордом по соотношению побед и поражений — 50-0. В декабре 2018-го американец в выставочном бою нокаутировал в первом раунде японского кикбоксера Теншина Насукаву.

26-летний Логан Пол участвовал только в одном профессиональном бою, в котором он проиграл раздельным судейским решением в 6-раундовом поединке своему коллеге по YouTube KSI в ноябре 2019 года.