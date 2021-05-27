Бокс/ММА

ММА / UFC Бокс - Профессиональный Кудряшов - Романов Новости Статьи
Порье – Макгрегор
Волков – Оверим
UFC 259 Ян - Стерлинг
Тайсон – Джонс
Бокс - Любительский
Поветкин - Уайт
Олимпиада
Новости   //    Бокс/ММА   //    Мейвезер - Пол

Сен-Пьер — о братьях Пол: «Я не отношу себя к числу их хейтеров. Они трудолюбивые спортсмены»

15:27
Жорж Сен-Пьер. Фото Instagram
Жорж Сен-Пьер. Фото Instagram
Теги:

Легенда смешанных единоборств Жорж Сен-Пьер рассказал о своем отношении к братьям-ютуберам Пол — Джейку и Логану. Канадец заявил, что они оба являются трудолюбивыми спортсменами.  

«Я не отношу себя к числу их хейтеров. Думаю, что у них все хорошо. Они отличные спортсмены, и они поймали волну — они зарабатывают на этом много денег, и я рад за них. Мой друг Жан Паскаль (известный канадский боксер-профессионал — Прим. „СЭ“) тренировался с одним из них в Пуэрто-Рико, да даже думаю, что с обоими братьями. Он сказал, что они очень много работают, они трудолюбивы, они поймали волну, понимаете? Это новая эра с социальными сетями и всеми вытекающими, так почему бы и нет? Кто бы этого не стал делать? Кто бы не воспользовался такой возможностью? И поэтому они вот пользуются», — сказал Сен-Пьер в интервью MMA Joe.  

Старший из братьев Пол — 26-летний Логан проведет выставочный бой по правилам бокса против 44-летнего непобежденного Флойда Мейвезера. РЕН-ТВ проведет прямую трансляцию этого поединка в ночь на 7 июня. 

Читайте также

Россия близка к плей-офф, а Канаде нужно чудо. Расклады для топ-сборных на чемпионате мира
Мужчина убил пожилую пару, "отомстив" за свой тюремный срок
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака — кому нельзя пить
Москва не дала разрешения Austrian Airlines лететь в РФ в обход Белоруссии

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд