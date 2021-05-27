Сен-Пьер — о братьях Пол: «Я не отношу себя к числу их хейтеров. Они трудолюбивые спортсмены»

Легенда смешанных единоборств Жорж Сен-Пьер рассказал о своем отношении к братьям-ютуберам Пол — Джейку и Логану. Канадец заявил, что они оба являются трудолюбивыми спортсменами.

«Я не отношу себя к числу их хейтеров. Думаю, что у них все хорошо. Они отличные спортсмены, и они поймали волну — они зарабатывают на этом много денег, и я рад за них. Мой друг Жан Паскаль (известный канадский боксер-профессионал — Прим. „СЭ“) тренировался с одним из них в Пуэрто-Рико, да даже думаю, что с обоими братьями. Он сказал, что они очень много работают, они трудолюбивы, они поймали волну, понимаете? Это новая эра с социальными сетями и всеми вытекающими, так почему бы и нет? Кто бы этого не стал делать? Кто бы не воспользовался такой возможностью? И поэтому они вот пользуются», — сказал Сен-Пьер в интервью MMA Joe.

Старший из братьев Пол — 26-летний Логан проведет выставочный бой по правилам бокса против 44-летнего непобежденного Флойда Мейвезера. РЕН-ТВ проведет прямую трансляцию этого поединка в ночь на 7 июня.