Логан Пол: «Я проведу бой с Конором, побью его. Братья Диасы тоже в списке»

Популярный видеоблогер Логан Пол признался, что хотел бы провести бой с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Также Логан заявил, что они с братом Джейком нацелены провести поединки против братьев Нейта и Ника Диасов.

«Мне нравится Макгрегор, обожаю его. Я хотел бы однажды подраться и с ним, по одной легенде за раз. Я проведу бой с Конором, побью его. Еще я с удовольствием подрался бы с братьями Диасами вместе с Джейком, они тоже в списке», — приводит слова Логана Пола The Mirror.

В ночь с 6 на 7 июня телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет выставочный поединок между Флойдом Мейвейзером и YouTube-блогером Логаном Полом. Бой пройдет в Майами (США).

«СЭ» на канале «Ушатайка» покажет андеркард и основной бой Мейвезер — Пол.