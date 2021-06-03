Логан Пол заявил, что уложит Мейвезера в шестом раунде

Боксер и видеоблогер Логан Пол поделился ожиданиями от поединка с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

«Думаю, он «уйдет» в шести раундах. Я и Флойду это скажу», — приводит слова Пола Bad Left Hook.

7 июня рано утром по московскому времени Мейвезер проведет в Майами (США) выставочный боксерский бой с блогером Полом. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что судей за пределами ринга не будет, так как бой неофициальный, поэтому победа возможна только нокаутом.