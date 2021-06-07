Мейвезер: «Пакьяо приходится драться в его возрасте, и это печально»

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер после выставочного поединка с видеоблогером Логаном Полом не преминул задеть своего принципиального соперника Мэнни Пакьяо.

«Пакьяо приходится драться в его возрасте, и это печально. Я финансово обеспечен. Я хочу, чтобы все об этом услышали.

Я оплатил всю свою собственность, самолет и автомобили. Мне принадлежат здания стоимостью в миллиард долларов, у меня очень много собственности. Я постоянно инвестирую в большое количество разных проектов. Я вкладываю деньги в мир технологий, я сделал много грамотных инвестиций», — приводит слова Мейвезера MMA Fighting.

Напомним, что 42-летний Пакьяо запланировал поединок против чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса.