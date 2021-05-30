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Флойд Мейвейзер: «Я не богатый человек. Состоятельный. Заработал сегодня 1,2 млн»

23:06
Флойд Мейвезер-младший. Фото Instagram Флойд Мейвезер-младший (слева). Фото YouTube-канал «Barstool Sports»
Флойд Мейвезер-младший. Фото Instagram
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Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвейзер (50-0) в интервью для YouTube-канала «Barstool Sports» упомянул, что не считает себя богатым человеком.

Ведущий: «У тебя есть акции [фондового рынка]?»

Флойд Мейвейзер: «Не скажу. Это информация не для всех».

Ведущий: «Ты человек, располагающий большой наличностью?»

Флойд Мейвейзер: «Да. Но когда я говорю о деньгах, я люблю применять слово «очень».

Ведущий: «Ты человек, располагающий очень большой наличностью? Богатый человек?»

Флойд Мейвейзер: «Не богатый. Очень состоятельный. Это слово здесь лучше подходит».

Флойд Мейвезер-младший (слева). Фото YouTube-канал «Barstool Sports»
Флойд Мейвезер-младший (слева). Фото YouTube-канал «Barstool Sports»

Ведущий: «Сколько ты заработал за сегодня?»

Флойд Мейвейзер: «1,2 млн долларов».

Ведущий: «Дашь нам немного денег с этого?»

Флойд Мейвейзер: «За что я вам должен давать?»

Ведущий: «Мы хотим разгрузить тебя немного. Такая сумма в день — большая ноша».

Флойд Мейвейзер: «Не большая. Но, окей, нет проблем».

В ночь с 6 на 7 июня телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет выставочный поединок между Флойдом Мейвейзером и YouTube-блогером Логаном Полом. Бой пройдет в Майами (США).

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