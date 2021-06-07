Ариас раздельным решением судей победил Херда в боксерском шоу

Американский боксер Луис Ариас в боксерском шоу в Майами победил соотечественника Джарретта Херда.

Поединок продлился все 10 раундов и завершился победой Ариаса раздельным решением судей (97-93, 96-93, 93-95).

На счету 30-летнего Ариаса 19 побед, из которых 9 — нокаутом, а также два поражения. У 30-летнего Херда 24 победы, 16 из которых — нокаутом, и два поражения.

В главном бою шоу американский боксер Флойд Мейвезер встретится с YouTube-блогером Логаном Полом. Поединок по правилам бокса пройдет в Майами (США) на арене Hard Rock Stadium и продлится 8 раундов.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет выставочный поединок между Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом.

«СЭ» на YouTube-канале «Ушатайка» покажет андеркард и основной бой Мейвезер — Пол.