Константин Цзю — о бое Мейвезера против блогера Пола: «Так хочется сматериться... Это полный бред»
6 июня 2021, 21:20
Экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю негативно высказался о поединке непобежденного Флойда Мейвезера против блогера Логана Пола.
«Так хочется сматериться... Так хочется слова правильно... Полный бред! Заметили, я не сматерился? Для кого-то это бой, но для меня — полный бред. Это не бой», — заявил Цзю в беседе с журналистами на чемпионате России по ММА в городе Кемерово.
Бой Мейвезер — Пол состоится в ночь на 7 июня в Майами. РЕН ТВ покажет в прямом эфире данное противостояние.
(Ислам Бабаджанов)
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