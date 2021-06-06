Экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю негативно высказался о поединке непобежденного Флойда Мейвезера против блогера Логана Пола.

«Так хочется сматериться... Так хочется слова правильно... Полный бред! Заметили, я не сматерился? Для кого-то это бой, но для меня — полный бред. Это не бой», — заявил Цзю в беседе с журналистами на чемпионате России по ММА в городе Кемерово.

Бой Мейвезер — Пол состоится в ночь на 7 июня в Майами. РЕН ТВ покажет в прямом эфире данное противостояние.

(Ислам Бабаджанов)