Макаров оценил возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Трехкратный чемпион мира по пляжному футболу Алексей Макаров рассказал, что думает возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«С точки зрения спортивной составляющей уровень национальных команд из Азии очень хороший, я могу назвать три-четыре сборные из этого континента, которые входят в десятку сильнейших сборных в мире. Это Япония, которая два года подряд в первой тройке на чемпионате мира, Иран, ОАЭ, Оман. Если говорить об уровне клубного пляжного футбола в Европе, то можно пересчитать по пальцам количество полноценных, сильных чемпионатов. Клубный футбол в Азии и в Европе в нашем виде спорта относительно равноценен», — цитирует Макарова Metaratings.ru.

Ранее, 27 декабря, стало известно, что голосование по вопросу о переходе РФС из УЕФА в АФК состоится до 31 декабря 2022 года.