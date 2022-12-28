Пляжный футбол
Новости
Чемпионат мира Клубный чемпионат мира
Главная
Пляжный футбол

Сегодня, 15:26

Макаров оценил возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Трехкратный чемпион мира по пляжному футболу Алексей Макаров рассказал, что думает возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«С точки зрения спортивной составляющей уровень национальных команд из Азии очень хороший, я могу назвать три-четыре сборные из этого континента, которые входят в десятку сильнейших сборных в мире. Это Япония, которая два года подряд в первой тройке на чемпионате мира, Иран, ОАЭ, Оман. Если говорить об уровне клубного пляжного футбола в Европе, то можно пересчитать по пальцам количество полноценных, сильных чемпионатов. Клубный футбол в Азии и в Европе в нашем виде спорта относительно равноценен», — цитирует Макарова Metaratings.ru.

Ранее, 27 декабря, стало известно, что голосование по вопросу о переходе РФС из УЕФА в АФК состоится до 31 декабря 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/makarov-esli-my-pereydem-v-aziatskuyu-konfederatsiyu-to-plyazhnyy-futbol-so-sportivnoy-tochki-zreniya-1451909/
1
0
Читайте также
Спорил с Губерниевым и унижал Логинова. Как сейчас живет звездный критик россиян Мартен Фуркад
Источник: отец Трусовой требовал отстранить Ягудина и Тарасову от комментирования прокатов своей дочери
СМИ предсказало завершение Россией и Китаем «эпохи американских санкций»
Рогов заявил об участии около 10 тыс. поляков в боевых действиях на Украине
Захарова назвала слова Каллас о беженцах показателем расчеловечивания Запада
Аналитики RAND: США рассматривают возможность нанесения удара по России в случае эскалации
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Динамо» на сборах сыграет с «Оренбургом», «Химками» и ЦСКА
Канчельскис — о переходе РФС: «Надо пытаться остаться в Европе. Сломя голову бежать в Азию не нужно»
Гаранин: «Сочи» остался в моем сердце. У меня с клубом очень хорошие отношения»
Гаранин о своем будущем: «Нахожусь в творческом поиске! Все будет понятно в течение двух дней»
Михаил Боярский: «Тренерский штаб — главные звезды «Зенита»
Иван может покинуть «Зенит» в зимнее трансферное окно
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Песок с ЧМ-2021 по пляжному футболу в России выставлен в Музее ФИФА
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости