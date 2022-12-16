Песок с ЧМ-2021 по пляжному футболу в России выставлен в Музее ФИФА

Выставка «211 культур. Одна игра» проходит в Музее ФИФА в Цюрихе. На ней выставлены экспонаты, которые были присланы из всех ассоциаций-членов ФИФА — от игровых футболок до билетов, фотографий и произведений поп-культуры, сообщает сайт РФС.

Российский футбольный союз отправил в Цюрих песок с чемпионата мира по пляжному футболу, который прошел в Москве с 19 по 29 августа 2021 года.

Также на выставку был передан кусок сетки с ворот. Она была срезана после финала турнира, в котором сборная России обыграла Японию со счетом 5:2 и в третий раз завоевала золотые медали ЧМ. Этот был первый в истории ЧМ по пляжному футболу, который принимала Россия.

Центральный элемент выставки — 211 объектов, каждый из которых рассказывает историю одной из ассоциаций-членов. Это первая совместная выставка Музея ФИФА, многие предметы которой были предоставлены непосредственно ассоциациями, а другие были собраны в ходе личного обмена с болельщиками со всего мира.