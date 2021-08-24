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Сборная Уругвая победила Португалию на чемпионате мира по пляжному футболу

20:48
Уругвай — Португалия — 7:6. Фото Instagram
Уругвай — Португалия — 7:6. Фото Instagram

Сборная Уругвая обыграла Португалию (7:6) на чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.

Из группы D в четвертьфинал вышли Сенегал и Уругвай. Португалия стала третьей в группе, Оман — четвертый.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

Группа D

Уругвай — Португалия — 7:6

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Екатерина Савостина все материалы автора

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