Сборная Уругвая победила Португалию на чемпионате мира по пляжному футболу

Сборная Уругвая обыграла Португалию (7:6) на чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.

Из группы D в четвертьфинал вышли Сенегал и Уругвай. Португалия стала третьей в группе, Оман — четвертый.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

Группа D

Уругвай — Португалия — 7:6