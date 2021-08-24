Сборная Уругвая победила Португалию на чемпионате мира по пляжному футболу
20:48
Сборная Уругвая обыграла Португалию (7:6) на чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.
Из группы D в четвертьфинал вышли Сенегал и Уругвай. Португалия стала третьей в группе, Оман — четвертый.
Пляжный футбол
Москва (Россия)
Чемпионат мира
Группа D
Уругвай — Португалия — 7:6
Читайте также
Уход Нобеля — большая потеря «Матч ТВ». Канделаки упрекает его в том, что он развивал свой бренд, а не канал
6
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю