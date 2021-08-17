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Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей сборной России

20:30
Москва принимает ЧМ по пляжному футболу. Фото Алексей Иванов, photo.khl.ru
Москва принимает ЧМ по пляжному футболу. Фото Алексей Иванов, photo.khl.ru
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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в Москве с 19 по 29 августа. Сборная России — двукратный чемпион мира.

Соперники россиян по группе: США, Парагвай и Япония.

Чемпионат мира по пляжному футболу. Москва, Россия. Мужчины
Расписание и результаты матчей сборной России (время московское)

Группа А

19 августа, четверг
Россия — США. 20:30

21 августа, суббота
Россия — Парагвай. 20:30

23 августа, понедельник
Япония — Россия. 20:30

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф

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