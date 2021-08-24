Пляжный футбол
Чемпионат мира
Новости
Таблица Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Пляжный футбол   //    ЧМ по пляжному футболу

Сборная Швейцарии обыграла Сальвадор на чемпионате мира по пляжному футболу

17:44
Сальвадор — Швейцария — 7:8. Фото Instagram
Сальвадор — Швейцария — 7:8. Фото Instagram

Сборная Швейцарии обыграла Сальвадор (8:7) на чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.

Швейцарцы вышли в плей-офф турнира.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

Группа C

Сальвадор — Швейцария — 7:8

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
В США придумали, как снова покарать Россию за допинг. Нас приравняют к мафии
Губерниев: «Украинская делегация покинула церемонию открытия Паралимпиады, чтобы не стоять рядом с россиянами»
На Украине отреагировали на то, что делегация покинула церемонию открытия Паралимпиады из-за россиян
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд