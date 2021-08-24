Сборная Швейцарии обыграла Сальвадор на чемпионате мира по пляжному футболу
17:44
Сборная Швейцарии обыграла Сальвадор (8:7) на чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.
Швейцарцы вышли в плей-офф турнира.
Пляжный футбол
Москва (Россия)
Чемпионат мира
Группа C
Сальвадор — Швейцария — 7:8
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