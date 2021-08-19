Президент РФС назвал чемпионат мира по пляжному футболу важным событием для России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков дал комментарий после победы сборной России над США (5:4 ОТ) в матче чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.

«Очень важное событие. Пляжный футбол — это про то, что можно играть в футбол не только на траве и в зале, но и на пляже. Это очень динамичный вид спорта. Чемпионат мира — важное событие для всех любителей футбола. Если кто-то не следит за пляжным футболом, то я советую прийти сюда. Вы получите огромное удовольствие. Это важное событие для России. Чемпионат мира по пляжному футболу — возможность еще раз показать, что мы умеем проводить крупные турниры. Это важно, потому что мы собираемся продолжить работу по поводу проведения других мероприятий у нас в стране. Можно отметить высокий уровень организации. Понравилась сегодня атмосфера на трибунах.

Билеты были проданы очень быстро. Болельщики создали незабываемую атмосферу. Что касается игры, приятно побеждать, хоть и в доп. время. Нужно какое-то время, чтобы команда влилась в турнир. Уверен, что наша сборная будет набирать обороты. Сегодня показали хороший результат, набрали важные два очка», — сказал Дюков.

Российская команда на ЧМ-2021 выступает в группе А, где помимо американцев также играют Парагвай и Япония.

В следующем туре Россия сыграет со сборной Парагвая, а США встретятся с командой Японии. Матчи пройдут 21 августа.