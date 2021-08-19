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Сборная России в дополнительное время обыграла США на старте ЧМ по пляжному футболу

21:47
19 августа. Москва. Россия — США — 5:4 ОТ. Фото bsrussia.com 19 августа. Москва. Россия — США — 5:4 ОТ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
19 августа. Москва. Россия — США — 5:4 ОТ. Фото bsrussia.com
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Сборная России победила команду США в матче чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.

Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 5:4 в пользу российских футболистов, которые получили два очка.

Победный гол в овертайме забил Алексей Макаров. Дубль в составе сборной России оформил Борис Никоноров. Еще по голу на счету Антона Шкарина и Андрея Новикова.

Российская команда на ЧМ-2021 выступает в группе А, где помимо американцев также играют Парагвай и Япония.

В следующем туре Россия сыграет со сборной Парагвая, а США встретятся с командой Японии. Матчи пройдут 21 августа.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

Группа A

Россия — США — 5:4 ОТ

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Александр Кравченко все материалы автора

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