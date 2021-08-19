Сборная России в дополнительное время обыграла США на старте ЧМ по пляжному футболу
21:47
Сборная России победила команду США в матче чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.
Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 5:4 в пользу российских футболистов, которые получили два очка.
Победный гол в овертайме забил Алексей Макаров. Дубль в составе сборной России оформил Борис Никоноров. Еще по голу на счету Антона Шкарина и Андрея Новикова.
Российская команда на ЧМ-2021 выступает в группе А, где помимо американцев также играют Парагвай и Япония.
В следующем туре Россия сыграет со сборной Парагвая, а США встретятся с командой Японии. Матчи пройдут 21 августа.
Пляжный футбол
Москва (Россия)
Чемпионат мира
Группа A
Россия — США — 5:4 ОТ
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