Сборная России в дополнительное время обыграла США на старте ЧМ по пляжному футболу

Сборная России победила команду США в матче чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.

Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 5:4 в пользу российских футболистов, которые получили два очка.

Победный гол в овертайме забил Алексей Макаров. Дубль в составе сборной России оформил Борис Никоноров. Еще по голу на счету Антона Шкарина и Андрея Новикова.

Российская команда на ЧМ-2021 выступает в группе А, где помимо американцев также играют Парагвай и Япония.

В следующем туре Россия сыграет со сборной Парагвая, а США встретятся с командой Японии. Матчи пройдут 21 августа.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

Группа A

Россия — США — 5:4 ОТ