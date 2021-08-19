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Путин: «Россия высоко ценит решение ФИФА предоставить право проведения ЧМ по пляжному футболу»

22:05
Владимир Путин. Фото Getty Images
Владимир Путин. Фото Getty Images
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Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.

«Мы высоко ценим решение ФИФА предоставить России право проведения престижного первенства, а также личное отношение господина Инфантино, который недавно отметил, что чемпионат по пляжному футболу в Москве будет незабываемым.

Эта уверенность полностью отвечает стремлениям России и наших граждан, которые, отмечу, любят динамичный, зрелищный пляжный футбол и гордятся успехами российской сборной команды.

Принимать гостей широко, радушно — неотъемлемая черта нашего национального характера. Уверен, знакомство с российской столицей оставит у участников турнира и их болельщиков со всего мира самые яркие и добрые воспоминания.

Что же касается матчей, то к их организации мы подошли самым тщательным образом. Помимо традиционных мер обеспечения безопасности особое внимание уделили вопросам защиты здоровья спортсменов и зрителей, минимизации рисков, связанных с пандемией. На территории легендарных «Лужников», где пройдут игры чемпионата, предусмотрен особый режим. Прошу всех, кто планирует посещать соревнования, отнестись к вынужденным ограничениям с пониманием», — цитирует Путина сайт Кремля.

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве. На мировом первенстве выступят команды России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Уругвая, Швейцарии и Японии.

Дополнительная информация:

http://kremlin.ru/events/president/news/66409

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Александр Кравченко все материалы автора

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