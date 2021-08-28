Михаил Лихачев о матче со Швейцарией: «В третьем периоде отступать было уже некуда, позади Москва»
20:13
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев прокомментировал победу над Швейцарией в полуфинале чемпионата мира.
— Довольны результатом, игрой команды?
— Про игру сложно говорить, мы забили первыми, после чего произошел спад. Второй период мы просто провалили. Могу сказать, что это был наш худший период на чемпионате. В третьем периоде отступать было уже некуда, позади Москва, пошли вперед. К счастью, смогли отыграть и перевернуть ход встречи.
Основное и дополнительное время завершились вничью — 5:5. По пенальти россияне победили со счетом 5:4.
(Антон Иванов)
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