Михаил Лихачев о матче со Швейцарией: «В третьем периоде отступать было уже некуда, позади Москва»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев прокомментировал победу над Швейцарией в полуфинале чемпионата мира.

— Довольны результатом, игрой команды?

— Про игру сложно говорить, мы забили первыми, после чего произошел спад. Второй период мы просто провалили. Могу сказать, что это был наш худший период на чемпионате. В третьем периоде отступать было уже некуда, позади Москва, пошли вперед. К счастью, смогли отыграть и перевернуть ход встречи.

Основное и дополнительное время завершились вничью — 5:5. По пенальти россияне победили со счетом 5:4.

(Антон Иванов)