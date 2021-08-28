Крашенинников: «Парочку карточек за симуляции можно было дать, тогда бы они перестали нырять»

Игрок сборной России по пляжному футболу Юрий Крашенинников оценил судейство в полуфинальном матче чемпионата мира против Испании (5:5, 5:4 по пенальти).

— Было много вопросов к судейству после матча с Испанией. Сегодня все было нормально?

— В целом — да, но какие-то есть все равно есть. Парочку карточек за симуляции можно было дать, тогда бы они перестали нырять. В прошлом матче нам можно было не давать карточки в каких-то моментах, но нам давали все. В середине матча немножко силенок не хватило, потому что мы очень много тратили сил. Тяжело было в обороне, когда встречали вратаря, надо было перетерпеть, отбежать, там шажок другой, но мы все равно выиграли. Там есть в принципе много, чего надо разобрать.