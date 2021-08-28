Пляжный футбол
Чемпионат мира
Новости
Таблица Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Пляжный футбол   //    ЧМ по пляжному футболу

Крашенинников: «Парочку карточек за симуляции можно было дать, тогда бы они перестали нырять»

20:07
Теги:

Игрок сборной России по пляжному футболу Юрий Крашенинников оценил судейство в полуфинальном матче чемпионата мира против Испании (5:5, 5:4 по пенальти).

— Было много вопросов к судейству после матча с Испанией. Сегодня все было нормально?

— В целом — да, но какие-то есть все равно есть. Парочку карточек за симуляции можно было дать, тогда бы они перестали нырять. В прошлом матче нам можно было не давать карточки в каких-то моментах, но нам давали все. В середине матча немножко силенок не хватило, потому что мы очень много тратили сил. Тяжело было в обороне, когда встречали вратаря, надо было перетерпеть, отбежать, там шажок другой, но мы все равно выиграли. Там есть в принципе много, чего надо разобрать.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Школьница пропала в коттеджном поселке под Челябинском
Нумеролог перечислила самые опасные даты сентября
Военные США взорвали последний аванпост ЦРУ в Афганистане
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд