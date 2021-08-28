Тренер сборной России Лихачев хотел бы сыграть с Сенегалом в финале чемпионата мира

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев прокомментировал победу над Швейцарией в полуфинале чемпионата мира.

— Такая победа в стиле сборной России?

— Можно сказать, что да. У нас сегодня было мало человек на скамейке, очень много людей пропускали матч из-за дисквалификации.

— Как вам судейство сегодня?

— С Испанией было кошмарное судейство. Мы насчитали 5-6 ошибок не в нашу пользу. Сегодня судейство было лучше.

— Почему вы решили поставить Дениса Пархоменко на серию пенальти?

— Потому что я тренер и знаю своих футболистов лучше, чем кто-то другой.

— Кого вы бы хотели видеть в финале в качестве соперника?

— Наверное, Сенегал, с ними еще не играли на этом турнире. У них очень крутые болельщики. Думаю, что финал с сенегальцами будет смотреться очень ярко. Две разные школы футбола будут. Сборная Сенегала физически одаренная, с ними очень тяжело играть.

Основное и дополнительное время завершились вничью — 5:5. По пенальти россияне победили со счетом 5:4. Второй финалист определится после матча Япония — Сенегал.

(Антон Иванов)