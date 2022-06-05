Алексей Швед сломал кисть заключительном матче плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит»

Атакующий полузащитник ЦСКА Алексей Швед сломал кисть в седьмой игре плей-офф финала Единой лиги ВТБ против «Зенита».

«В третьей четверти Алексей Швед сломал кисть. Это случилось в тот момент, когда мы переломили ход матча и вели в шесть-семь очков. Не ищу здесь оправданий, просто говорю о факте», — сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис на послематчевой пресс-конференции.

Швед получил травму в третьей четверти матча. К тому моменту на счету 33-летнего атакующего защитника ЦСКА было 13 очков.

«Зенит» победил ЦСКА в седьмом, решающем матче серии финала плей-офф Единой лиги ВТБ (81:75). Питерский клуб впервые в своей истории стал обладателем трофея.