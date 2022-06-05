Итудис попрощался с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис попрощался с армейским клубом.

«Спасибо за 8 замечательных лет. Вы всегда будете в моем сердце. Спасибо Андрею [Ватутину], спасибо великим игрокам, спасибо Наташе [Фураевой], спасибо персоналу, фанатам и спонсорам. Больше, чем два титула Евролиги и 13 домашних трофеев, я запомню взаимоотношения, которые мы построили. Мы на связи», — написал Итудис в своей соцсети.

Итудис возглавлял ЦСКА с 2014 года. Вместе с армейцами он шесть раз выигрывал Единую лигу ВТБ и дважды — Евролигу.

В марте 2022 года стало известно, что Итудис будет тренировать сборную Греции. Он дебютирует в сборной в качестве главного тренера на чемпионате Европы, который пройдет с 1 по 18 сентября.