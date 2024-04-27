Пистиолис о выходе в полуфинал: «Мы должны и дальше играть как ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу над «Енисеем» (89:82) в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Армейцы выиграли в серии со счетом 3-0 и стали первыми полуфиналистами плей-офф.

«Мы подошли с хорошим настроем к этой серии, здорово играли. Но нам предстоит еще много работы, многое нужно улучшить, я уверен, что мы на верном пути.

Нам стоит забыть об этой серии и готовиться к следующему сопернику, кто бы это ни был. Мы должны и дальше играть как ЦСКА», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

Пистиолис также поздравил «Енисей», отметив, что команда провела потрясающий сезон.