Пистиолис о выходе в полуфинал: «Мы должны и дальше играть как ЦСКА»
Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу над «Енисеем» (89:82) в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
Армейцы выиграли в серии со счетом 3-0 и стали первыми полуфиналистами плей-офф.
«Мы подошли с хорошим настроем к этой серии, здорово играли. Но нам предстоит еще много работы, многое нужно улучшить, я уверен, что мы на верном пути.
Нам стоит забыть об этой серии и готовиться к следующему сопернику, кто бы это ни был. Мы должны и дальше играть как ЦСКА», — цитирует тренера пресс-служба лиги.
Пистиолис также поздравил «Енисей», отметив, что команда провела потрясающий сезон.
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