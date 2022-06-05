Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:15

Корстин считает, что ЦСКА проиграл «Зениту» в финале Единой лиги ВТБ из-за усталости

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением о финальной серии плей-офф между «Зенитом» и ЦСКА.

Сегодня, 5 июня «Зенит» одержал победу в седьмом матче со счетом 81:75 и стал чемпионом. При этом команда уступала ЦСКА в серии со счетом 1-3, но выиграла три игры подряд.

«Плей-офф удался. Конечно, ЦСКА сейчас расстраивается, армейцы 12 лет выигрывали турнир, обычно у них не было проблем в финале. Раньше финальная серия была чуть-чуть покороче, и у ЦСКА не было таких соперников. На долгой дистанции «Зенит» был сильнее, потому что главный тренер делал большую ротацию, все игроки оставались в тонусе, они все знали, что в любой момент могут выйти на площадку, соответственно, не так утомлялись лидеры. На долгой дистанции «Зенит» переиграл ЦСКА, и у нас сменился чемпион, поздравляю «Зенит» с этим достижением», — приводит ТАСС слова Корстин.

«Зенит» впервые в истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Источник: https://tass.ru/sport/14827735
БК Зенит
БК ЦСКА
Илона Корстин
3
0
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Крах ЦСКА. Армейцы впервые за 19 лет отдали титул лучшего клуба страны в баскетболе, но к этому все и шло
Материалы сюжета: «Зенит» — ЦСКА: финал Единой лиги ВТБ
Андрей Ватутин: «Если бы от нас не уехали легионеры, то у сезона был бы другой финал»
Ватутин: «Гегемония ЦСКА на всех давила, и сегодня победил, наверное, тот, кто был сильнее»
Гендиректор «Зенита» заявил, что клуб выполнил все поставленные задачи на сезон
Медведев не считает случайностью победы баскетбольного и футбольного «Зенита» в один год
Сергей Карасев считает, что удаление Паскуаля придало импульс команде
Алексей Швед сломал кисть заключительном матче плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ватутин: «Гегемония ЦСКА на всех давила, и сегодня победил, наверное, тот, кто был сильнее»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости