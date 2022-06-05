Корстин считает, что ЦСКА проиграл «Зениту» в финале Единой лиги ВТБ из-за усталости

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением о финальной серии плей-офф между «Зенитом» и ЦСКА.

Сегодня, 5 июня «Зенит» одержал победу в седьмом матче со счетом 81:75 и стал чемпионом. При этом команда уступала ЦСКА в серии со счетом 1-3, но выиграла три игры подряд.

«Плей-офф удался. Конечно, ЦСКА сейчас расстраивается, армейцы 12 лет выигрывали турнир, обычно у них не было проблем в финале. Раньше финальная серия была чуть-чуть покороче, и у ЦСКА не было таких соперников. На долгой дистанции «Зенит» был сильнее, потому что главный тренер делал большую ротацию, все игроки оставались в тонусе, они все знали, что в любой момент могут выйти на площадку, соответственно, не так утомлялись лидеры. На долгой дистанции «Зенит» переиграл ЦСКА, и у нас сменился чемпион, поздравляю «Зенит» с этим достижением», — приводит ТАСС слова Корстин.

«Зенит» впервые в истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ.