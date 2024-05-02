«Зенит» обыграл «Уралмаш» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

«Зенит» победил «Уралмаш» в пятом матчей серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ — 86:83 (3-2).

Самым результативным игроком матча стал центровой екатеринбуржцев Октавиус Эллис, набравший 26 очков. В составе «Зенита» защитник Кайл Курич набрал 22 очка.

Счет в серии 3-2 в пользу бело-голубых. Команда Хавьера Паскуаля пробились в полуфинал турнира, где сыграют с ЦСКА.

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 86:83 (24:15, 23:26, 22:18, 17:24)

2 мая. Санкт-Петербург. «КСК Арена».