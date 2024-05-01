Курбанов рассказал об изменениях в игре ЦСКА при Пистиолисе

Нападающий ЦСКА Никита Курбанов рассказал, что изменилось в игре команды под руководством главного тренера Андреаса Пистиолиса.

«Мы стали с чуть большим пониманием взаимодействовать при игре в обороне. Но это снова момент разбирательств, сравнений с тем, как было и как сейчас. Такого делать не хочется. Что было, то было, сейчас мы сконцентрированы на ближайших матчах», — цитирует Курбанова Legalbet.

45-летний специалист возглавил армейцев в середине апреля. Он сменил на посту главного тренера Эмила Райковича.