Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:39

Медведев о победе «Зенита» в Единой лиге ВТБ: «Седьмой матч — это драма. Игра держала в напряжении до конца»

Председатель совета директоров «Зенита» Медведев поздравил команду с победой в Единой лиге ВТБ
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Председатель совета директоров баскетбольного «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды в Единой Лиги ВТБ.

Сегодня, 5 июня «Зенит» обыграл ЦСКА (81:75) в седьмом матче финальной серии плей-офф турнира.

«Потрясающий баскетбол в исполнении двух команд. Серия из семи игр является самой желанной для болельщиков. Тут сражались две команды с потрясающим мастерством. Последняя игра — это драма в четырех действиях. Может быть, удаление главного тренера разозлило команду, и команда окончательно переломила ход матча. Игра держала в напряжении до последних минут. Согласен с мнением экспертов, что эта серия по качеству игры не уступала финалу четырех. А по драматизму была гораздо интереснее», — сказал Медведев «СЭ».

Также Медведев считает, что такой финал привлечет в баскетбол миллионы болельщиков.

«Очень рад, что Единая Лига ВТБ конструктивно восприняла предложение играть финал до четырёх побед. Хотя такие полуфиналы как «Зенит» — УНИКС и ЦСКА — «Локомотив» привлекают такое же внимание публики. Такой баскетбол привлечет миллионы болельщиков и сотни мальчишек и девчонок играть в него. Про эту игру можно говорит очень долго. Ради этого баскетболисты и играют в баскетбол», — добавил Медведев.

«Зенит» впервые в истории выиграл Единую лигу ВТБ.

БК Зенит
БК ЦСКА
Александр Медведев (руководитель)
0
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Крах ЦСКА. Армейцы впервые за 19 лет отдали титул лучшего клуба страны в баскетболе, но к этому все и шло
Материалы сюжета: «Зенит» — ЦСКА: финал Единой лиги ВТБ
Сергей Карасев считает, что удаление Паскуаля придало импульс команде
Алексей Швед сломал кисть заключительном матче плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит»
Андрей Кириленко считает, что «Зенит» заслужил чемпионство
Ротенберг сравнил серию «Зенит» — ЦСКА с полуфиналом КХЛ
Кущенко: «Финальная серия получилась зрелищной, это подтверждает правильность решения увеличить ее до четырех побед»
Еремин — о поражении ЦСКА: «Они еще раз доказали, какой у них характер, что они бьются до конца»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андрей Кириленко считает, что «Зенит» заслужил чемпионство

Алексей Швед сломал кисть заключительном матче плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости