Председатель совета директоров баскетбольного «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды в Единой Лиги ВТБ.

Сегодня, 5 июня «Зенит» обыграл ЦСКА (81:75) в седьмом матче финальной серии плей-офф турнира.

«Потрясающий баскетбол в исполнении двух команд. Серия из семи игр является самой желанной для болельщиков. Тут сражались две команды с потрясающим мастерством. Последняя игра — это драма в четырех действиях. Может быть, удаление главного тренера разозлило команду, и команда окончательно переломила ход матча. Игра держала в напряжении до последних минут. Согласен с мнением экспертов, что эта серия по качеству игры не уступала финалу четырех. А по драматизму была гораздо интереснее», — сказал Медведев «СЭ».

Также Медведев считает, что такой финал привлечет в баскетбол миллионы болельщиков.

«Очень рад, что Единая Лига ВТБ конструктивно восприняла предложение играть финал до четырёх побед. Хотя такие полуфиналы как «Зенит» — УНИКС и ЦСКА — «Локомотив» привлекают такое же внимание публики. Такой баскетбол привлечет миллионы болельщиков и сотни мальчишек и девчонок играть в него. Про эту игру можно говорит очень долго. Ради этого баскетболисты и играют в баскетбол», — добавил Медведев.

«Зенит» впервые в истории выиграл Единую лигу ВТБ.