Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 12:05

Капитан ЦСКА рассказал, что Тримбл вернется к началу полуфинальной серии

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Капитан ЦСКА Семен Антонов в интервью «СЭ» поделился мнением о возвращении Каспера Уэйра и травме Мело Тримбла.

— Возвращение Каспера Уэйра добавило команде уверенности?

— Безусловно. Очень рад за Каспера. Это не просто — получить травму в феврале, восстановиться и вновь стараться тащить команду на себе. Понятно, что пока он еще далек от идеальной формы, но постепенно Уэйр будет прибавлять. К сожалению, когда вернулся Каспер, сразу выбыл Мело [Тримбл]. Рад, что его повреждение оказалось не таким серьезным, как ожидалось. Ждем его к началу полуфинальной серии.

— Оливье Ханлан уже полноценно влился в коллектив?

— Думаю, что он еще вливается. Оливье приходил под одну схему, его приглашал Эмил [Райкович]. Теперь привыкает к требованиям Андреаса. Плюс выбыл Мело. В каких-то моментах Ханлану приходится действовать не на своей позиции. Но он профи, быстро адаптируется.

Ханлан пополнил ЦСКА в начале марта. Тримбл получил травму мышцы левого бедра во втором матче с «Енисеем».

Семен Антонов. «Это самый сильный и интересный сезон в Лиге ВТБ, плей-офф будет горячим». Мнение Семена Антонова
Баскетбол
БК ЦСКА
0
Читайте также
В Сербии прервали гимн России во время награждения на чемпионате Европы по боксу
Бах пообещал палестинцам дополнительные квоты для выступления на Играх в Париже
Эксперты назвали самые красивые места для путешествий по РФ для любителей цветов
«Не надо из Ислама делать непобедимого супергероя». Арман Царукян — о бое с Махачевым, самых дорогих подарках и противостоянии с Конором
Пловцы РФ выполнили норматив для участия в Олимпийских играх во Франции
В Большом театре наградили победителей специальной премии «Золотой маски»
Популярное видео
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Антонов — о победе в серии с «Енисеем»: «Поменяли систему защиты, особенно на Рэтан-Мэйсе и Мартине»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости