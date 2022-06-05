Сергей Карасев считает, что удаление Паскуаля придало импульс команде

Форвард «Зенита» Сергей Карасев прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ.

Сине-бело-голубые выиграли в решающем седьмом матче в Москве (81:75, 4:3 — в серии).

«О чем думали, когда выходили на последнюю четверть при «-5» и отсутствия главного тренера? Мы понимали, что надо ответственно играть каждое владение. Как в нападении, так и в защите. Все матчи с ЦСКА складывались в этой серии непросто. Например, в пятой игре мы уступали «-13», но смогли отыграться и вырвать победу. Сегодня тоже понимали, что если все сделаем правильно, то шанс появится. После трехочкового Захарова уже поняли, что не отдадим эту игру».

Также Карасев рассказал про удаление Хавьера Паскуаля в концовке третьей чеверти.

«Это сыграло свою роль, — продолжил форвард. — Думаю, он это готовил. Это смотивировало команду, и мы сплотились еще больше».

«Зенит» прервал серию ЦСКА из 18 побед подряд армейцев в чемпионате России.