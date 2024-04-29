Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:04

«Уралмаш» победил «Зенит» и сравнял счет в серии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Уралмаш» дома обыграл «Зенит» в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ — 72:69.

Самым результативным игроком встречи стал защитник екатеринбуржцев Стэнли Уиттакер, набравший 21 очко.

«Уралмаш» сравнял счет в серии — 2-2. Пятый матч состоится 2 мая в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ

1/4 финала. Четвертый матч

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 72:69 (13:18, 20:16, 16:17, 23:18)

29 апреля. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».

У: Уиттакер (21), Нельсон (17), Эллис (16)

З: Хантер (15), Фрэйзер (14), Эртель (11), Карлтон (11)

Счет в серии: 2-2

Баскетбол
БК Зенит
БК Уралмаш
4
3
Читайте также
Олимпийская чемпионка Боброва родила второго ребенка
Организаторы чемпионата Европы по боксу извинились за инцидент с отключением гимна России на церемонии награждения
Карта спецоперации на Украине 29 апреля
Дзюба готовит важное заявление, Слишкович стал неувольняемым и заговорил об Анчелотти. Что произошло после дерби «Спартака» с «Локомотивом»
Посол РФ дал в МИД Италии исчерпывающие разъяснения о решении по «дочке» Ariston
Глава Федерации бокса Красноярского края подрался в кафе с похоронными агентами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УНИКС разгромил «Самару» в третьем матче плей-офф и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости