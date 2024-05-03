«Зенит» — ЦСКА: расписание и время начала матчей серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ
5 мая стартует серия 1/2 финала Единой лиги ВТБ «Зенит» — ЦСКА
Стало известно расписание матчей серии полуфинала Единой лиги ВТБ «Зенит» — ЦСКА. «СЭ» публикует информацию о датах игр и их времени начала (мск).
Расписание серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ «Зенит» —ЦСКА
- 5 мая. 16:30. Санкт-Петербург. «Зенит» — ЦСКА
- 7 мая. 19:15. Санкт-Петербург. «Зенит» — ЦСКА
- 10 мая. 14:00. Москва. ЦСКА — «Зенит»
- 12 мая. 16:00. Москва. ЦСКА — «Зенит»
Если потребуется, то еще три матча пройдут 15 мая в Санкт-Петербурге, 18 мая в Москве и 21 мая в Санкт-Петербурге. Возможно изменение дат. Серия идет до четырех побед у одной из команд.
В предыдущем розыгрыше плей-офф ЦСКА победил «Зенит» в серии со счетом 4-1 в матчах за третье место.
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