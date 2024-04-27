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«Уралмаш» победил «Зенит» и сократил отставание в серии

Руслан Минаев
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«Уралмаш» дома победил «Зенит» в третьем матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ — 72:69.

Самым результативным игроком встречи стал игрок питерцев Трент Фрэйзер — 19 очков.

«Уралмаш» сократил отставание в серии — 1-2. Четвертый матч состоится 29 апреля в Екатеринбурге.

Единая лига ВТБ

1/4 финала. Третий матч

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 72:69 (13:18, 20:16, 16:17, 23:18)

27 апреля. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».

Счет в серии: 1-2

БК Зенит
БК Уралмаш
3
2
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