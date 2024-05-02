Винс Хантер признан лучшим обороняющимся игроком Единой лиги ВТБ-2023/24

Центровой «Зенита» Винс Хантер признан лучшим защищающимся игроком этого сезона Единой лиги.

Американский баскетболист в регулярном чемпионате провел 36 игр, набирая в среднем 13,0 очка, делая 5,9 подбора, 1,6 перехвата, и 0,7 блокшота при средней эффективности 17,9 балла.

Хантер занимает шестое место в «регулярке» по количеству перехватов в среднем за игру. Среди центровых Лиги ВТБ он занял третью строчку по среднему коэффициенту полезности в сезоне.