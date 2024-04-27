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Тренер «Енисея» Арсич: «ЦСКА был хладнокровнее в нужных моментах»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич поделился мнением о поражении от ЦСКА (82:89) в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Это была интересная игра, но она была бы интереснее, если бы мы ее выиграли, переведя серию в четвертый матч, и организовав очередной солд-аут, подарив нашим болельщикам еще один праздник баскетбола.

Должен признать, что сегодня победила более сильная команда. ЦСКА были более хладнокровны в нужных моментах, принимали правильные решения. Это позволило им добиться положительного результата сегодня и в серии», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

Армейцы выиграли в серии со счетом 3-0 и стали первыми полуфиналистами плей-офф.

 

БК Енисей
БК ЦСКА
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