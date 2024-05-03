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УНИКС — «Локомотив-Кубань»: расписание и время начала матчей серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ

6 мая стартует серия 1/2 финала Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Баскетболист УНИКСа Луи Лабери.
Луи Лабери.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стало известно расписание матчей серии полуфинала Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань». «СЭ» публикует информацию о датах игр и их времени начала (мск).

Расписание серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань»

  • 6 мая. 19.00. Казань. УНИКС — «Локомотив-Кубань»
  • 8 мая. 19.00. Казань. УНИКС — «Локомотив-Кубань»
  • 11 мая. 14.00. «Локомотив-Кубань» — УНИКС
  • 13 мая. 19.30. «Локомотив-Кубань» — УНИКС

Если потребуется, то еще три матча пройдут 16 мая в Казани (19.30 мск), 19 мая в Краснодаре (14.00) и 22 мая в Казани (19.00). Серия идет до четырех побед у одной из команд.

В предыдущем розыгрыше плей-офф УНИКС победил в финальной серии «Локомотив-Кубань» (4-1).

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Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
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