Стало известно расписание матчей серии полуфинала Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань». «СЭ» публикует информацию о датах игр и их времени начала (мск).

Расписание серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань»

6 мая. 19.00. Казань. УНИКС — «Локомотив-Кубань»

8 мая. 19.00. Казань. УНИКС — «Локомотив-Кубань»

11 мая. 14.00. «Локомотив-Кубань» — УНИКС

13 мая. 19.30. «Локомотив-Кубань» — УНИКС

Если потребуется, то еще три матча пройдут 16 мая в Казани (19.30 мск), 19 мая в Краснодаре (14.00) и 22 мая в Казани (19.00). Серия идет до четырех побед у одной из команд.

В предыдущем розыгрыше плей-офф УНИКС победил в финальной серии «Локомотив-Кубань» (4-1).

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