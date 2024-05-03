5 мая стартует серия 1/2 финала Единой лиги ВТБ «Зенит» — ЦСКА. Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге на паркете КСК «Арены». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно и в прямом эфире матчи плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» можно на каналах холдинга «Матч» и на сайте matchtv.ru. Видеотрансляции игр также будут доступны по подписке на сайте Единой лиги ВТБ и на телеканале «Старт».

Ознакомиться с расписанием матчей серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит» можно в нашем материале.

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